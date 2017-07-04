style=»width: 100%;»> Факт заболевания скота бруцеллезом выявлен в Краснодарском крае

В станице Баговской Мостовского района Краснодарского края заболевание обнаружено у единицы крупного рогатого скота.

Управление Россельхознадзора предупреждает фермеров о соблюдении ветеринарного законодательства для предотвращения бруцеллеза и других заболеваний: нельзя перевозить животных и корма без контроля со стороны государственных специалистов и необходимых документов, а также использовать и реализовывать продукцию после прохождения ветерино-санитарной экспертизы. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность, закупаясь на рынках.

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