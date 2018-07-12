«Факты 24»: в Сочи водитель грузовик рухнул на ж/д пути, Кондратьев побывал в Усть-Лабинске на запуске новой энергоподстанции

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1. В Сочи водитель длинномера не справился с управлением, машина опрокинулась на ж/д пути.

2. Депутаты ЗСК поддержали проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.

3. Под законопроект об изменении пенсионного возраста попадают не все россияне.

4. Железнодорожная часть моста в Крым готова на 80%.

5. На Кубани фермеры собирают урожай ремонтантных сортов клубники и ежевики.

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