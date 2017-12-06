Факультет агрохимии КубГАУ отметит 50-летие

Как защитить будущий урожай от капризов погоды, решают на факультете агрохимии Кубанского государственного аграрного университета. Поздравить студентов и преподавателей с юбилеем пришли руководители ведущего российского агропредприятия «Щелково Агрохим».

День рождения факультета агрохимии и защиты растений еще не наступил, а подарки уже подготовлены. Студенты рассматривают новую аудиторию. Здесь они будут грызть гранит науки с помощью современного оборудования — это микроскопы, интерактивная доска, компьютеры и все необходимое для лабораторных исследований.

«Компания «Щелково Агрохим» оборудовала нам учебную аудиторию, в которой есть все необходимое, современное оборудование для ведения учебного процесса», — пояснила профессор кафедры защиты растений КубГАУ Эмилия Пикушова.

Компания с богатой историей занимается научными разработками и поддержкой российских аграриев.

«Мы являемся отечественным производителем, мы радеем за отечество и, соответственно, за то, чтобы у нас были свои пестициды и свои кадры, поэтому нужно всячески поддерживать нашу науку и наши учебные заведения, которые нам кадры поставляют», — рассказала ведущий научный консультант компании «Щелково Агрохим» Ирина Буря.

Специалисты в области агрохимии сейчас очень востребованы на рынке труда. Выпускников вуза принимают на работу ведущие российские и иностранные компании. Руководители присматриваются к студентам еще на стадии обучения, чтобы потом лучшие кадры не покинули территорию края.

«Работать в компании, конечно, очень интересно, потому что она динамично развивается, не стоит на месте. Поэтому для молодых специалистов это очень важно. Скучно на работе не бывает. Получаем постоянно какие-то новые знания, новые умения, развиваемся», — сказала аспирант КубГАУ Татьяна Долбилова.

Сейчас ставку в современном агробизнесе делают на технологии и новые разработки в области защиты растений и химикатов. Специалисты «Щелково Агрохим» предложили студентам вуза внедрить свои проекты в производство и устроиться на стажировку в отечественную компанию.

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