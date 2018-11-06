Fan ID может заменить визу на чемпионате Европы по футболу — 2020 в России

Иностранцы с паспортом болельщика ЧМ-2018 смогут без российской визы посетить четыре матча ЧЕ 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Комитет Госдумы РФ по физкультуре и спорту рекомендовал к принятию в первом чтении соответствующий законопроект.

Глава комитета Михаил Дегтярев отметил, что документ разработало правительство в связи с подготовкой к европейскому первенству, которое пройдет сразу в 12 странах. Санкт-Петербург примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.

Законопроект также предлагает установление налоговых льгот по акцизам и НДС в отношении ввозимых товаров, основ безопасности и охраны правопорядка, вопросов бесплатного проезда на общественном транспорте.

Замминистра спорта России Наталья Паршикова добавила, что при подаче заявки на проведение матчей чемпионата российская сторона дала 19 гарантий, схожих с условиями для проведения чемпионата мира. Ко второму чтению в текст законопроекта внесут поправки, которые касаются действия Fan ID на время проведения европейского первенства, сообщает телеканал «360».

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