Фанагорийская экспедиция продолжит изучение захоронения коней на Тамани

Археологи исследуют находку, обнаруженную в прошлом году на Восточном некрополе.

Специалисты отмечают, что найденные объекты выстраиваются в цепочку, вытянувшуюся вдоль древней дороги на южном склоне плато.

Сейчас проводят раскопки Восточного некрополя Фанагории. В этом полевом сезоне экспедиция продолжила раскопки большого участка древнего кладбища у дороги, соединявшей в древности Фанагорию и Кепы. Территорию, на которой проводят исследования, в будущем планируют использовать под строительство здания музея Фанагории.

В работе около десяти погребальных комплексов. Половина из них — монументальные грунтовые склепы римского времени и эпохи великого переселения народов. Исследования некоторых гробниц начали в прошлом сезоне. В этом году собираются завершить их обследование. Кроме склепов римского периода, ученые исследуют многочисленные эллинистические погребения, сообщается на сайте «Вольное дело».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе в июле 2016 года археологи Фанагорийской экспедиции обнаружили захоронения коней. Ученые предположили, что это жертвенные захоронения.

На Таманском полуострове 20 мая стартовал новый полевой сезон Фанагорийской комплексной археологической экспедиции.

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