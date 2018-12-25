Как выбрать шампанское к главному празднику, россиянам разъяснили в Роскачестве. Ведомство опубликовало признаки правильного напитка на своем сайте.

Эксперты отрасли призывают обращать внимание на этикетку. Надписи «российское шампанское» или «игристое вино» говорят о качестве, тогда как «винный напиток» лучше не покупать. Там может быть много ароматизаторов и красителей. Кроме того, смотреть стоит на географию и цену.

«Читаем марку, ищем географию в вине. Второе, смотрим, чтобы это было вино Краснодарского края. Игристые вина, шампанские, вот это такое знаете направление уже раскрылось и имеет очень серьезное значение для отрасли, имеет значение для бюджета и для восприятия края как терруара», — сказал начальник управления виноградарства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Олег Толмачев.

В Краснодарском крае есть своя собственная система оценки вин. По итогам года знак «Качество Кубань» получили лучшие производители региона. Сразу несколько номинаций собрала компания «Фанагория».

«Очень приятно, что мы получили этот отличительный знак. Во-первых, потому что мы ориентированы на локальный рынок, прежде всего, это Краснодарский край. Это очень весомая награда для нас. Почему? Ответ прост. Я думаю, это качество и стабильность. Мы много времени уделяем виноградникам и производству вина», — отметил главный шампанист компании «Фанагория» Александр Березов.

Как отмечают эксперты, в преддверии праздника на полках магазинов не редко может появиться фальсификат с новыми названиями напитков. Поэтому, чтобы праздник прошел лучшим образом, советуют покупать игристые вина и шампанское только от известных брендов.

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