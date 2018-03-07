«Фанагория» заключила контракт на поставку вина в Японию

Общая стоимость контракта на поставку вина среднего и субпремиального сегмента составляет 1 млн долларов.

Об этом 7 марта сообщил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности компании Михаил Лелюк на выставке FoodEx 2018 в Японии.

«Мы подписали контракт с японским трейдером Ikemitsu Enterprises. Объем первой партии составит 8-10 тыс. бутылок. Мы рассчитываем, что если мы выйдем на три-четыре контейнера, то это будет порядка 50 тыс. бутылок», — сказал Михаил Лелюк.

Он отметил, что общая стоимость контракта составляет 1 млн долларов. При этом компания предоставляет трейдеру скидку в размере 10% для того, чтобы он направил сэкономленные средства на продвижение продукции «Фанагории» на рынке.

Планируется, что в течение первых нескольких лет компания будет сотрудничать с трейдером на эксклюзивной основе и только потом будет расширять число партнеров.

Компания уже работает на одном азиатском рынке — в Китае. Объем поставок в эту страну в 2017 году составил 250 тыс. бутылок. В 2018 году «Фанагория» планирует увеличить этот показатель до 350-450 тыс. бутылок.

Среди других стран, в которую также экспортируется вино «Фанагории» — Швеция, Англия, Китай и Таджикистан, сообщает ТАСС.

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