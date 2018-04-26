«Фанагория» завоевала два Гран-при и пять медалей на конкурсе «Южная Россия»

В Краснодаре в выставочном комплексе «Экспоград Юг» 24 апреля прошел международный конкурс «Южная Россия-2018».

Предприятие «Фанагория» впервые в своей истории завоевала сразу две высшие награды: Гран-при в категории выдержанных сухих белых вин и игристых вин, а также три золотые и две серебряные медали. Винодельня впервые получила награды во всех категориях производимых продуктов: тихие вина, игристые вина, крепкий алкоголь.

Конкурсные образцы оценили международные эксперты, руководители и представители крупных ассоциаций кавистов и сомелье, категорийные менеджеры по вину ведущих федеральных сетей, рестораторы, энологи, независимые винные эксперты и известнейшие российские винные блогеры, сообщает пресс-служба винзавода «Фанагория».

Международный дегустационный конкурс «Южная Россия» проводится в соответствии с правилами проведения Международных конкурсов вин (Оено 2/94), принятыми в 2009 году на 74-й Генеральной Ассамблее МОВВ (Международная организация винограда и вина или OIV).

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