«Фанагория» завоевала пять медалей на конкурсе в Вене

Конкурс AWC Vienna является крупнейшим официально признанным винным состязанием.

В этом году на нем представили 12,4 тыс. образцов от производителей из 39 стран мира. Винодельческое предприятие из Темрюкского района «Фанагория» принимало участие в AWC Vienna в шестой раз и вновь завоевало награды.

В этом году золотой медали удостоилось молодое игристое вино «Мускат Оттонель» брют белое. Серебро получили четыре вина: «100 оттенков красного Саперави 2016» сухое красное, «100 оттенков белого Шардоне 2016» сухое белое, игристое «Фанагория» брют розовое и ликерное «Кагор 2016».

Кроме того, вино «Крю Лермонт Рислинг 2016» сухое белое награждено дипломом за высокое качество.

AWC Vienna устанавливает критерии самых популярных дегустационных состязаний в мире. В 2018 году его участниками стали 1 тыс. 716 предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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