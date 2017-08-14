Фанаты ФК «Краснодар» поздравили Галицкого дракой

После игры ФК «Краснодар» с «Амкаром» задержали пятерых человек. Конфликт с участием болельщиков «быков» произошел накануне 50-летия президента и владельца клуба Сергея Галицкого.

Во время матча 13 августа на одной из трибун стадиона произошел конфликт между футбольными болельщиками. Когда стюарты попытались урегулировать конфликт, между ними и болельщиками из фанатского сектора возникла потасовка.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о происходящем на одной из трибун стадиона конфликте между зрителями футбольного матча. Сотрудниками полиции в отдел полиции поселка Калинино было доставлено пятеро граждан, в отношении которых составлены административные материалы по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», санкции которой предусматривают наложение административного штрафа до 10 тыс. рублей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В ведомстве отметили, что охрана общественного порядка во время проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции была обеспечена в полном объеме.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с «Амкаром» —1:1.

На матче Краснодар — Амкар в фанатской зоне краснодарцев завязалась патасовка. В итоге сектор полностью вывели. Стадион освистал участников драки. Источник: @elena.m_123 #ТипичныйКраснодар

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) Авг 13 2017 в 10:58 PDT

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