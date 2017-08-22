ФАС дала мобильным операторам отсрочку на четыре месяца для отмены роуминга по РФ

«Большой четверке» нужно изменить тарифы до 15 декабря.
«Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока. Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года», — говорится в сообщении ФАС.
Ранее служба продлила срок исполнения предупреждения до 15 декабря для одного из операторов, а сейчас это решение распространено на всю «большую четверку».
В ФАС отметили, что операторы должны ежемесячно предоставлять в ведомство отчет о ходе исполнения предупреждения, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС 17 июля от «большой четверки» мобильных операторов потребовала в течение 14 дней отменить роуминг по России.
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