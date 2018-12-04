ФАС: наносить на этикетки бутылок надписи «Алкоголь убивает» нецелесообразно

04 декабря в 19:59

Ведомство 4 декабря прокомментировало свою позицию в отношении инициативы.

В сообщении говорится, что ФАС 23 ноября направила в Минздрав РФ отзыв на законопроект, предусматривающий введение дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции.

В отзыве антимонопольный орган указал, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольной продукции и приведет к унификации сведений, размещаемых на этикетках такой продукции. В ФАС отметили, что дополнение текстовых сообщений рисунками, демонстрирующими возможные последствия злоупотребления алкогольной продукции, является избыточным.

«ФАС России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись «Алкоголь убивает»», — говорится в сообщении ведомства.

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