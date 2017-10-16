ФАС назвала цены на авиаперевозки в России высокими

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре потребовала от авиаперевозчиков список документов для анализа их ценообразования на билеты экономического класса.

Службу интересуют данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию.

«ФАС ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — сообщил представитель ФАС.

По его словам, «все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, данному президентом». При этом в ФАС отметили, что направление запросов в компании — стандартная процедура, которая не должна вызывать панику у хозяйствующих субъектов.

«Вся «шумиха», которая поднимается вокруг этой ситуации, больше похожа на попытку переключить внимание с главного вопроса — сложившейся проблемы с высокими ценами на авиаперевозки», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

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