ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты в города ЧМ-2018

По данным Федеральной антимонопольной службы, факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из маршрутов не установлено — цены на билеты формируются в условиях конкуренции.

Антимонопольная служба также выяснила, что на билеты в дни проведения матчей резко возрастает спрос и к настоящему времени свободных мест в экономклассе практически не осталось.

Представители ведомства посоветовали болельщикам, которые не приобрели авиабилеты заранее, рассмотреть иные способы передвижения до мест проведения матчей. К тому же владельцам паспорта болельщика и входного билета на матч предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте.

Проанализировав стоимость билетов, ФАС пришла к выводу, что рост цен происходит в соответствии со спросом. Так, минимальная стоимость билетов на рейс Москва — Волгоград туда — обратно в марте этого года составляла 9 тыс. 160 рублей, в апреле — 10 тыс. 540 рублей, а в мае — 13 тыс. 200 рублей, пишут «Известия».

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