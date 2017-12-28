ФАС не выявила серьезных нарушений при мониторинге цен на продукты перед Новым годом

Об этом 28 декабря сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Территориальные органы каждый раз должны провести определенное количество проверок перед Новым годом. Это необходимо, чтобы определить, насколько цены выросли в соответствии со спросом, который растет, или же имеют место картельные сговоры, злоупотребление доминирующим положением», — пояснил Артемьев.

По его словам, нарушений много. Однако они незначительные. Часть жалоб пользователей, касающаяся завышения цен на поездки в такси в канун Нового года, была обоснована, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в преддверии Нового года россияне сообщили, что такси-агрегаторы значительно завышают цены — в два-три раза. ФАС в связи с этим организовала проверку.

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