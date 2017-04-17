ФАС: нужно отложить обязательный прием карт «Мир» в торговых точках

Федеральная антимонопольная служба России в апреле выступила за перенос срока обязательного приема карт «Мир» в банковских терминалах, банкоматах и в торговых точках.

Об этом 17 апреля сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Переход будет осуществляться в несколько этапов и завершится в 2020 году.

Одобренный комитетом законопроект обяжет продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн рублей, обеспечить прием карт «Мир» в своих точках к 1 июля. А банки должны к этому сроку подготовить свои терминалы и банкоматы к приему карт национальной платежной системы.

По мнению представителя ФАС, эта версия законопроекта требует обсуждения: готовы ли будут предприниматели, в том числе малые предприниматели, обеспечить прием карточек в столь короткий срок.

Беляева добавила, что банки-участники системы «Мир» уже почти на 100% подготовили свою инфраструктуру для приема этих карт.

«Но также следует обратить внимание, что по законопроекту не только участники платежной системы «Мир», но и другие кредитные организации обязаны обеспечить зачисление соцвыплат, которые перечислены в законе, на карту «Мир»», — заявила представитель ФАС.

Согласно подготовленным поправкам в закон «О национальной платежной системе», с 1 июля карты «Мир» будут выдавать всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

По словам Беляевой, в этом и возникают сомнения и этот срок целесообразнее будет перенести, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк и Национальная система платежных карт 15 декабря 2015 года объявили о начале выпуска карт «Мир». Центробанк потребовал от банков до 1 июля 2016 года завершить все подготовительные работы к переходу на Национальную платежную систему «Мир». В июле 2016 года закончился льготный период на подключение к Национальной платежной системе. Тариф для банков вырос на 150 тыс. рублей.

Бюджетники смогут отказаться от перевода зарплат на карту «Мир».

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