ФАС обязала Новороссийский порт установить цены на услуги в рублях

Глава ФАС Игорь Артемьев 1 марта заявил, что ведомство готово пойти на мировую с Новороссийским морским торговым портом, если компания выполнит предписание относительно цен на свои услуги.

«Мы всегда готовы к примирительным процедурам, только для этого надо исполнить предписание. Надо снизить цены, надо снизить штрафы», — пояснил он.

Артемьев напомнил, что если компания хочет предложить службе мировую, то она должна обратиться письменно.

«Я не помню, чтобы мы получали такое письмо», — заключил он.

В июне 2016 года ФАС возбудила дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении девяти стивидорных компаний, в том числе и в отношении АО «Новороссийский морской торговый порт». Служба подозревает компании в установлении монопольно высоких цен на свои услуги по перевалке контейнеров, зерна, нефти и минеральных удобрений.

Исследования ФАС показали, что с момента принятия решения об отмене ценового регулирования, в среднем цены на услуги стивидоров в российских портах выросли в 2,5 раза, а по отдельным позициям более чем в десять раз. При этом в большинстве случаев тарифы устанавливаются в иностранной валюте.

Ведомство направило всем хозяйствующим субъектам, оказывающим стивидорные услуги в морских портах, предупреждение о необходимости устанавливать тарифы на оказываемые услуги в российских рублях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федеральная антимонопольная служба в феврале аннулировала закупку Новороссийского морского торгового порта по жалобе «Роснефтефлота». ФАС установила, что НМТП объединило в один лот разноплановые виды работ и услуг.

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