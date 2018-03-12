ФАС одобрила сделку по продаже акций «Магнита» ВТБ

Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ купить 29,1% акций ретейлера.
Это произошло 7 марта, сообщил заместитель главы службы Андрей Кашеваров.
Сумма сделки составила 138 млрд рублей. После покупки банковская группа станет крупнейшим акционером второго по обороту продовольственного ретейлера в России.
Новый CEO «Магнита» Хачатур Помбухчан рассказал, что «Магнит» делает ставку на увеличение рыночной капитализации, планируя при этом развитие в дальнейшем в основном за счет органического роста, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Совет директоров принял его отставку. Галицкий попрощался с коллективом «Магнита» в Краснодаре.
Краснодар может получить 3,95 млрд рублей от налога с продажи акций «Магнита». Акции «Магнита» выросли на 20% после ухода Галицкого.
Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все проекты Сергея Галицкого — ФК «Краснодар», стадион, парк, сеть детских спортивных клубов, благоустройство города — стали гордостью не только Краснодара, но и всего ЮФО.
Мнение доктора экономических наук Александра Полиди о последствиях продажи акций «Магнита» читайте здесь.
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