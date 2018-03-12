ФАС одобрила сделку по продаже акций «Магнита» ВТБ

Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ купить 29,1% акций ретейлера.

Это произошло 7 марта, сообщил заместитель главы службы Андрей Кашеваров.

Сумма сделки составила 138 млрд рублей. После покупки банковская группа станет крупнейшим акционером второго по обороту продовольственного ретейлера в России.

Новый CEO «Магнита» Хачатур Помбухчан рассказал, что «Магнит» делает ставку на увеличение рыночной капитализации, планируя при этом развитие в дальнейшем в основном за счет органического роста, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Совет директоров принял его отставку. Галицкий попрощался с коллективом «Магнита» в Краснодаре.

Краснодар может получить 3,95 млрд рублей от налога с продажи акций «Магнита». Акции «Магнита» выросли на 20% после ухода Галицкого.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все проекты Сергея Галицкого — ФК «Краснодар», стадион, парк, сеть детских спортивных клубов, благоустройство города — стали гордостью не только Краснодара, но и всего ЮФО.

Мнение доктора экономических наук Александра Полиди о последствиях продажи акций «Магнита» читайте здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник