ФАС оштрафовала компанию, установившую систему навигации на стадионе «Фишт» в Сочи

Организация нарушила закон о защите конкуренции.

В 2017 году ГБУ Краснодарского края «Дворец спорта «Большой»» запросила через аукцион предложения услуг по установке системы навигации и визуальной информации на стадионе «Фишт». Начальная цена контракта была установлена на уровне 14,8 млн рублей. Один из участников аукциона — ООО «Стадиотек» — предложил выполнить работы за 5,4 млн рублей.

По мнению УФАС по Краснодарскому краю, сумма контракта уменьшилась сразу на 64%, что привело к нарушению закона о защите конкуренции. А сама услуга была оказана до определения победителя.

По результатам рассмотрения дела компанию оштрафовали на 4 млн 477 тыс. 836 рублей.

Представители фирмы объяснили поставку продукции на стадион до заключения контракта тем, что это была благотворительная помощь. А спешка была связана с проведением на стадионе матчей Кубка Конфедераций в марте 2017 года. Однако ФАС посчитала, что эти доводы не оправдывают действия компаний, пишет «Коммерсантъ».