ФАС оштрафовала Краснодарский компрессорный завод на 100 тыс. рублей

Предприятие зарегистрировало товарный знак, который ранее использовал Челябинский компрессорный завод.

Ранее в суде установили, что еще до наступления даты приоритета товарного знака (5 апреля 2011 года) ЧКЗ использовал аббревиатуру «АМУ» в качестве сокращенного наименования азотной мембранной установки. При этом краснодарский завод знал об этом на момент подачи заявки на регистрацию обозначения АМУ.

«В ходе рассмотрения дела комиссией было установлено, что ООО «ККЗ» после регистрации товарного знака были осуществлены действия по вытеснению конкурента ООО «Челябинский компрессорный завод» с товарного рынка путем предъявления в суд требований о пресечении нарушения исключительных прав», — говорится в сообщении службы.

Комиссия установила, что регистрация товарного знака была произведена ООО «ККЗ» только для того, чтобы устранить «присутствия третьих лиц на рынке товара».

Краснодарское УФАС возбудило дело об административном правонарушении. Краснодарский компрессорный завод был признан виновным в нарушении закона о защите конкуренции. В результате предприятие оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краснодарского УФАС России.

Вернуться на ленту

Источник