Банк ВТБ и миллиардер Таймураз Боллоев 24 апреля выкупили по 49,5% аэропорта в Геленджике.

Федеральная антимонопольная служба России убеждена, что покупка ВТБ аэропорта Геленджика у аэропортовой группы «Базэл Аэро» — это временная инвестиция, как и в случае с покупкой акций ритейлера «Магнит».

«Бывают инвестбанки. Они как портфельщики зарабатывают деньги на росте капитализации. Если ВТБ стал инвестбанкиром и начал инвестировать в какие-то объекты инфраструктуры — может быть, но, в любом случае, это на время», — сказал глава ведомства Игорь Артемьев.

В сумме аэропорты в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике обслуживают около 9% общего пассажиропотока и около 3,5% общего грузопотока России — в 2017 году через эти гавани перевезли 10,86 млн пассажиров. При этом годовой пассажиропоток через аэропорт Геленджика был самым маленьким — 304 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС 11 апреля одобрила ходатайство ВТБ и его неназванного партнера о покупке аэропорта Геленджика. В «Базэл Аэро» заявили, что продажа аэропорта Геленджика не связана с санкциями США.

США 6 апреля расширили санкционный список в отношении России и внесли в него 38 россиян и 15 структур.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в апреле покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

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