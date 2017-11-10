ФАС потребовала установить в поездах кондиционеры и биотуалеты

Федеральная антимонопольная служба 10 ноября приняла решение не повышать тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.

В службе отметили, что существует тенденция сокращения пассажирских перевозок. В этом году снижение пассажиропотока составило 8,4%.

«В такой ситуации невозможно было говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов», — считают в ФАС.

При этом РЖД и ФПК просили проиндексировать в 2018 году перевозки дальнего сообщения на 3,9%. Ведомство предлагало уменьшить тариф на 10%.

ФАС предписала РЖД провести помаршрутный учет расходов, сократить затраты, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов, повысить качество услуг. Железнодорожная компания должна заключить контракты на закупку вагонов, установить во всех вагонах поездов дальнего следования кондиционеры и биотуалеты, а также возобновить продажу билетов на 2018 год, сообщает пресс-служба ФАС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 3 ноября временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. В РЖД пояснили, что ФАС еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год. Замглавы антимонопольной службы Александр Редько 9 ноября заявил, что тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах останутся на уровне 2017 года.

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