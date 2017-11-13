ФАС проверит информацию о росте цен на шампанское к Новому году

Стоимость шампанского и игристых вин может возрасти к новогодним праздникам на 10-15%.

Федеральная антимонопольная служба планирует проверить сообщения о возможном росте цен.

«ФАС России планирует провести проверку этой информации на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — приводит RNS сообщение ведомства.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», цены на указанные напитки вырастут в связи с неурожаем в Европе, в том числе во французской провинции Шампани.

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