ФАС: ситуация с ценами на бензин стабилизировалась

Об этом 28 июня заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, выступая в Совете Федерации.

«Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался… вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке», — сказал он.

Причинами роста цен назвали изменение динамики курса рубля, повышение мировых цен, увеличение налогов, обеспечение поставки топлива на биржевые торги, а также возможное нарушение антимонопольного законодательства. По словам Голомолзина, ФАС применила все способы антимонопольного влияния на участников рынка.

«Наши требования касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок. Снятие соответствующих объемов с экспорта, обеспечение регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках», — добавил он.

Согласно четырехстороннему договору с ФАС, компании должны поставлять на внутренний рынок не менее 20% от произведенных нефтепродуктов.

Также замглавы ФАС упомянул, что цены на топливо в России ниже, чем в США и Китае, а темпы роста стоимости литра вернутся в русло темпов роста инфляции в течении года, пишет «Российская газета».

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