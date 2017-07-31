ФАС возбудила дело против сотовых операторов из-за национального роуминга

31 июля в 19:45

«Большая четверка» мобильных операторов должна была вынести предложения по отмене роуминга.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и Tele2.

«Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении «большой четверки»», — сообщил замруководителя Анатолий Голомолзин.

По его словам, в ближайшее время определение о возбуждении дела будет направлено в адрес мобильных операторов.

«Окончательное разрешение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в роуминге как дома. Это ключевой принцип справедливого роуминга», — подчеркнул Голомолзин.

Замруководителя ФАС отметил, что отмена роуминга коснется и Республики Крым, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС 17 июля от «большой четверки» мобильных операторов потребовала в течение 14 дней отменить роуминг по России.

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