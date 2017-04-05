ФАС выступила против унификации упаковки табачной продукции

Федеральная антимонопольная служба в апреле выступила против предложения Министерства здравоохранения об унификации упаковки табачной продукции.

Это предложение Минздрав изложил в проекте антитабачной концепции. Эксперты считают, что стандартная для всех участников рынка пачка сигарет позволит снизить привлекательность курения.

«Предложение о дополнительной маркировке в совокупности с предложением о стандартизированной упаковке может привести к установлению избыточных барьеров, существенно осложнит доступ на рынок добросовестных новых хозяйствующих субъектов, что может сказаться на состоянии конкуренции на рынке реализации табачных изделий», — прокомментировали в ФАС.

Минздрав РФ подготовил поправки в технический регламент на табачную продукцию, предполагающие унификацию пачек некурительных видов табака. Это должно стать первым шагом к унифицировании упаковок всех табачных изделий, пишут «Известия».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что в доработанной версии антитабачной концепции предложили к 2035 году признать табак товаром, запрещенным к свободной продаже, а также снизить распространенность потребления табака среди населения РФ до 1%. Разработчики антитабачной концепции утверждают, что не включили запрет на свободную розничную продажу сигарет с 2035 года в доработанную версию документа.

В Министерстве здравоохранения РФ в январе подготовили концепцию, которая предполагала наносить маркировку о вреде курения не только на пачки, но и на сами сигареты, расширить перечень мест, где будет запрещено курить, и увеличить рабочий день курящих сотрудников на время перекуров. Также концепция предполагала запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2014 года. Позже Минздрав решил отказаться от этой инициативы.

Минэкономразвития считает, что подготовленный Минздравом проект концепции госполитики противодействия потреблению табака сложнореализуем и нарушает Конституцию РФ.

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