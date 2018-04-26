ФАС запретила называть выращенный не на Кубани чай краснодарским

Служба в апреле признала актом недобросовестной конкуренции выпуск чайной продукции под брендом «Краснодарский чай», которая не была выращена на Кубани.

Ведомство возбудило дело в отношении ООО «Объединение Краснодарский чай» по заявлению ООО «Мацестинская Чайная Фабрика Константина Туршу». Согласно данным антимонопольной службы, нарушение законодательства со стороны ООО «Объединение Краснодарский чай» выразилось в использовании на упаковках чая наименования «Краснодарский» («Краснодарскiй»), которое является зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

По мнению ФАС, использование этого наименования в продукции, не выращенной на территории Кубани, вводило в заблуждение потребителей. Ведомство выдало ООО «Объединение Краснодарский чай» предписание о прекращении антиконкурентных действий.

«В отдельное производство мы выделим разрешение вопроса о наличии в действиях ООО «Мацестинская Чайная Фабрика Константина Туршу» признаков аналогичного нарушения антимонопольного законодательства при производстве и реализации чая на территории РФ», — заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Споры производителей чая в Краснодарском крае вокруг выпускаемой продукции, ее наименования и внешнего вида возникают регулярно. В марте 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края рассматривал апелляционную жалобу ООО «Объединение Краснодарский чай», которое компания подало на рекламный ролик ООО «Торговый дом «Мацеста чай с 1947 года», требуя опровергнуть информацию о том, что настоящий краснодарский чай продается только в упаковке определенного вида, сообщает РБК.

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