«Фастен» протестировал в Краснодаре водное такси в час пик

Краснодарцы устали от пробок и перемещаются из района в район на водном такси. Такая информация недавно появилась на форумах и в социальных сетях.

Как выяснила программа «Факты», необычный эксперимент провела IT-компания «Фастен Рус». По маршруту Юбилейный — Гидрострой запустили катер. Первым пассажиром стала певица Екатерина Хлопкова. Одновременно с ней на автомобиле в ту же точку отправился бизнесмен Олег Тарташный. Время старта — утренний час пик. Первым к финишу пришел катер.

Разница во времени составила 20 минут, сами пассажиры экспериментом остались довольны.

«Вы знаете, это утро было одним из лучших в моей жизни. Если бы так все время ездила, я бы полюбила рано вставать. Я выбираю только такси на воде — 35 минут, самая короткая поездка из Юбилейного на Гидрострой», — сказала Екатерина Хлопкова.

«Каждый день добираюсь на работу по часу. Туда час, обратно час. А в год это сколько из жизни может теряться?» — отметил бизнесмен Олег Тарташный.

Специалисты сервиса заказа такси сделали выводы: у водного аналога в Краснодаре есть будущее. С помощью мобильного приложения заказы от пассажиров может получать любой обладатель лодки или катера, который хочет зарабатывать на своем транспорте. Однако важно создать инфраструктуру: в частности, городу нужны причалы на реке Кубань, чтобы люди могли с комфортом перемещаться между районами, минуя пробки.

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