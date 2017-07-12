Федерация бокса России будет регулировать профессиональный бокс

Генеральный секретарь федерации Умар Кремлев пояснил, что это сделано для легализации дисциплины.

«Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс. Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина, уже есть соответствующие документы Минюста, а также приказ Минспорта», — пояснил Кремлев.

По его словам, дисциплину «профессиональный бокс» в ближайшее время внесут в реестр Минспорта.

«Это сделано для легализации профессионального бокса, чтобы все было честно и прозрачно, а налоговые выплаты производились своевременно, — пояснил Кремлев. — У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бокса России, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса. Также будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным».

Ранее профессиональный бокс курировала Федерация профессионального бокса России под руководством Виктора Агеева, сообщает ТАСС.

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