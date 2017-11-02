Федерация хоккея России представила форму сборной на Олимпиаду-2018

При создании новой формы команда разработчиков взяла за основу более легкий материал, а также добавила больше сетки, чтобы увеличить вентиляцию.

«Размер игровых номеров и шрифта увеличился, что повлияло как на внешний вид формы, так и на ее качества. Переход на однослойные лазерно-перфорированные цифры повысил воздухонепроницаемость. Герб страны выполнен из светоотражающего материала, который легче прежней вышивки, также изменился способ его нанесения. Благодаря этим изменениям вес формы уменьшился, что должно отразиться на движениях спортсмена», — говорится в сообщении Федерации.

В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля, сообщает ТАСС.

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