Федеральная служба судебных приставов разработала приложение для должников

Оно обеспечивает доступ к банку данных исполнительных производств.

Из приложения можно узнать о наличии задолженности по исполнительным производствам. Есть возможность подписаться на получение сведений о появлении новой задолженности или о погашении долга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по краю.

Проверить задолженность могут как физические, так и юридические лица, — для них разработаны отдельные разделы. В дополнительном разделе объяснили порядок обращения в органы ФССП России.

Приложение «ФССП» можно скачать в App Store и Google Play.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник