Федеральные эксперты проведут образовательный форум для кубанских управленцев

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Федеральные эксперты проведут образовательный форум для кубанских управленцев

Образовательная программа нацелена на развитие кадрового потенциала Краснодарского края.

Основным вопросом повестки форума для управленцев станет реализация региональных составляющих национальных проектов. Они позволят повысить уровень образования и качестве услуг, предоставляемых в медицинских учреждениях края. А также поспособствуют увеличению продолжительности жизни людей и послужат драйвером развития малого и среднего бизнеса.

Участниками образовательного форума стали более 100 управленцев из администрации Краснодарского края и муниципалитетов Кубани. Модератором сессии выступит ведущий бизнес-коуч России Владимир Соловьев. Среди гостей мероприятия — губернатор Вениамин Кондратьев, спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко, а также руководители краевых министерств и ведомств.

Форум пройдет в рамках задач по исполнению нацпроектов, поставленных президентом РФ. Поэтому на федеральном уровне принято решение по подготовке управленческих кадров.Программа включает интерактивные дискуссии, обсуждение конкретных кейсов и ситуаций, обучение навыкам командного решения стоящих задач.

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