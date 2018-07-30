Федеральный канал покажет сериал кубанского режиссера «Красные браслеты»

Сериал Наталии Мещаниновой выйдет в эфир на Первом канале с 6 августа.

«Ну что, теперь с уверенностью можно сказать, что «Красные браслеты» выходят в эфир! Только что сообщили с Первого канала. С 6 августа в 23:35, с понедельника по четверг», — написала Наталия Мещанинова на своей странице в Facebook.

«Красные браслеты» — российская версия каталонского сериала Red Band Society. Фильм повествует о группе подростков, которые находятся в детской больнице.

В главных ролях — Филипп Ершов, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Глеб Калюжный, Азамат Алиев, Стася Милославская.

Мещанинова родилась в Краснодаре. В 2005-м окончила вуз, получив специальность режиссера кино и телевидения. Она — соавтор сценария полнометражных картин «Еще один год» и «Комбинат «Надежда»», режиссер фильма «Комбинат «Надежда»» и нескольких документальных фильмов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», художественный фильм российского режиссера Наталии Мещаниновой «Комбинат «Надежда»» получил премию критиков «Белый слон». В Сочи 14 июня подвели итоги XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз и приз зрительских симпатий получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова по сценарию Мещаниновой.

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