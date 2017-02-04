Федор Бабенков официально вступил в должность главы Темрюкского района

В районном Доме культуры 3 февраля состоялась торжественная сессия совета, посвященная вступлению в должность главы Темрюкского района Федора Бабенкова.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Юрий Бурлачко, депутат Госдумы Иван Демченко, депутат ЗСК Ирина Конограева, делегации Славянского, Красноармейского, Крымского, Анапского и Абинского районов, главы и депутаты поселений Темрюкского района, руководители предприятий, общественных объединений и правоохранительных органов, представители казачества и духовенства.

Юрий Бурлачко вручил Бабенкову удостоверение главы муниципального образования и зачитал приветствие от губернатора края Вениамина Кондратьева.

«Вступление в должность главы муниципалитета – событие историческое и, несомненно, важнейшее в общественно-политической жизни Темрюкского района в текущем году. Темрюкский район — уникальная территория, но ее потенциал используется не в полной мере. Первоочередными задачами должны стать укрепление экономики, повышение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание необходимо уделить капитальному ремонту спортивных объектов и строительству дорог», — сказал вице-губернатор.

Бабенков выразил благодарность главе региона и депутатскому корпусу за оказанное доверие и поддержку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 января по итогам тайного голосования депутатов Федор Бабенков был избран главой Темрюкского района.

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