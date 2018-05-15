Федор Дерека возглавил кубанскую делегацию на XXIX съезде АККОР в Москве

В состав делегации вошли руководители крупных и малых предприятий сельского хозяйства, а также аграрии, которые объединились в кооперативы.

Представительство возглавил руководитель краевого минсельхоза Федор Дерека.

Участники съезда 15 мая осмотрели стенды и пообщались на дискуссионных площадках. АККОР в этом году собрал около 700 аграриев из 70 регионов страны. На встречу также приехали представители бизнеса, общественники, федеральные и региональные чиновники. В течение двух дней они будут говорить о развитии сельского хозяйства в стране, фермерских коопераций, обсудят проблемы АПК, а также программы государственного субсидирования.

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