Федор Емельяненко побывал на спортивном празднике в Краснодаре

На Театральной площади города 7 октября проходит большой физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к международному Дню учителя.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент Союза ММА России Федор Емельяненко провели встречу. Затем они отправились на Театральную площадь Краснодара, где развернули свои площадки спортивные школы города. Юные борцы продемонстрировали гостям свое мастерство в разных видах единоборств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках мероприятия на площади проходят турниры по единоборствам, в которых принимают участие воспитанники краевых и муниципальных спортивных школ. Соревнования проводятся по карате-сетокан, боксу, дзюдо, самбо, тхэкводо, тайскому боксу.

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