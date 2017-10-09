Федор Емельяненко посетил соревнования на Театральной площади Краснодара

С российским бойцом 7 октября встретился глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Емельяненко приехал в Краснодар на Кубок по смешанным боевым единоборствам в качестве президента Союза MMA России. Губернатор Кубани в разговоре с бойцом заметил, что в регионе активно развивают все виды спорта. Они вместе прогулялись по Театральной площади Краснодара, здесь на выходных развернули сразу несколько площадок.

Спортивные школы проводили мастер-классы и соревнования по борьбе, каратэ, самбо и боксу. Правда, увидев Федора Емельяненко, некоторые даже останавливали поединки, чтобы сфотографироваться с легендой смешанных единоборств.

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