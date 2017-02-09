Федор Конюхов пролетел на аэростате 55 часов и побил мировой рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов 9 февраля побил мировой рекорд, пролетев на аэростате 55 часов 15 минут.

Полет длился на 4 часа 37 минут больше, чем рекорд, установленный в 1997 году японскими путешественниками Мичио Канда и Хиразуки Такезава.

Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло отправились в путешествие на тепловом аэростате 7 февраля в 9:03. Экспедиция стартовала с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области.

Экипаж преодолел более 1 тыс. км и прошел через Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области и республику Мордовия.

Путешественники совершили посадку в поселке Семенной Саратовской области. Самочувствие пилотов отметили как отличное, сообщается на сайте Федора Конюхова.

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