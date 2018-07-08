Федор Смолов: на вашем месте испытывал бы в свой адрес то же самое

Нападающий сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов 8 июля на встрече с болельщиками в Москве заявил, что понимает эмоции в его адрес после незабитого пенальти в игре с Хорватией.

«Самое главное, что я хочу сказать, — это то, что у вас есть что сказать в мой адрес. Я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо большое, что вы нас поддерживали. Мне очень приятно видеть такое большое число людей здесь. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Хорватии в Сочи 7 июля победила команду России и вышла в полуфинал ЧМ.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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