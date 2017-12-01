Федор Смолов прокомментировал итоги жеребьевки ЧМ по футболу

Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России 1 декабря поделился мнением о будущих соперниках.

«Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай — один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно», — приводит слова Смолова Twitter сборной России.

Наставник национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не знает «ни одну из этих команд, никогда не видел их».

«Бросается в глаза, что будем играть по нарастающей, сначала с командой из четвертой корзины, потом из третьей, затем — из второй. В этом, может быть, есть небольшой плюс», — цитирует тренера ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

О выступлениях Федора Смолова за сборную России по футболу читайте здесь.

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