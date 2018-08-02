Федор Смолов рассказал, что был за рулем разбившегося в Краснодаре BMW

По данным источника, нападающий ФК «Краснодар» сам пришел в полицию.

«Футболист пояснил, что место ДТП оставил из-за плохого самочувствия», — сообщается в Telegram-канале 112.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. Проводится проверка. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение. По данным СМИ, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. В клубе заявили, что к ним не поступало никаких заявлений по поводу аварии с нападающим Федором Смоловым.

Ущерб от ДТП составил около 60 тыс. рублей. Авария попала на видео.

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