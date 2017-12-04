Федор Смолов: за «Реал» согласился бы играть бесплатно

Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов прокомментировал информацию о том, что им заинтересовался испанский клуб.

«Я попал в список «Реала» еще в 18 лет, когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы. Тех игроков, которые в эти списки попадают, «Реал» ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает», — рассказал футболист.

Нападающий добавил, что согласился бы играть за испанский клуб даже бесплатно.

«Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил», – цитирует Смолова Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным издания Marca, Федор Смолов вошел в шорт-лист испанского футбольного клуба. Мадридцы рассматривают вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно.

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