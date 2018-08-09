Федора Смолова лишили водительских прав после ДТП в Краснодаре

Решение 9 августа вынес Октябрьский районный суд.

На заседании присутстовал представитель футболиста. Смолов признал вину и возместил ущерб, сообщается в telegram-канале телеканала «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. За рулем иномарки в дорогой комплектации M5 First Edition был нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов.

Ущерб от ДТП составил около 60 тыс. рублей. Авария попала на видео.

Федор Смолов 2 августа подтвердил, что был за рулем разбившегося в Краснодаре BMW.

Главный тренер ФК «Краснодар» заявил, что санкций в отношении Смолова за ДТП не будет.

ФК «Локомотив» 9 августа объявил о переходе Федора Смолова отрывком из «Каникул в Простоквашино». Смолов поприветствовал болельщиков «Локомотива».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник