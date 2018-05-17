Федора Смолова назначат первым вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможных изменениях в составе команды на чемпионат мира.

Специалист подтвердил, что Игорь Акинфеев останется капитаном сборной, а игрока ФК «Краснодар» Федора Смолова назначат первым вице-капитаном.

«Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов — из той категории игроков, кого капитанство окрыляет», — отметил Черчесов в интервью «Спорт Экспресс».

Он также заметил, что после смены тренера «Краснодара» стали заметны некоторые изменения в игре нападающего.

«Его диапазон чуть-чуть расширился. И для нас это может сыграть только положительную роль», — сказал Черчесов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроков ФК «Краснодар» Федора Смолова и Юрия Газинского вызвали в сборную для подготовки к ЧМ-2018.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник