Фехтовальщица Софья Великая стала послом Всемирных военных игр в Сочи

Фехтовальщица на саблях Софья Великая в феврале стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

«Хочу напомнить, что фехтование и военное искусство неразрывно связаны. Наш вид спорта — яркий пример того, как оружие применяется в мирных целях и помогает человеку развить в себе лучшие физические качества. Я уверена, что быстрая реакция, чувство времени, координация движений, умение анализировать ситуацию и моментально принимать решение помогут нашим спортсменам триумфально выступить на Играх в Сочи», — подчеркнула спортсменка.

Софья Великая — спортсменка ЦСКА, многократный чемпион мира и Европы, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта, имеет звание капитана, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее послами Всемирных военных игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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