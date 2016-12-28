Фермер из Темрюкского района первым в РФ получил лицензию на производство вина

Первым российским фермером, который получил лицензию на производство вина, стал житель Темрюкского района Ярослав Узунов.

Росалкогольрегулирование официально разрешило кубанскому виноделу производство вина ежегодным объемом до 5 тыс. декалитров (65 тыс. бутылок).

По данным «Винодельческого союза», опытная продукция винодельни Узунова с 2014 года получала награды на российских выставках и конкурсах.

«При подготовке к лицензированию были выполнены все требования Росалкогольрегулирования: установлено технологическое оборудование, подготовлен склад готовой продукции, помещение под ЕГАИС, приобретено программное обеспечение для ЕГАИС»,— сообщили в организации.

По словам Ярослава Узунова, в его хозяйстве имеется 2 га плодоносящих виноградников, в этом году заложено еще 2 га. Он не стал прогнозировать объемы производства, однако отметил, что пока не рассчитывает в ближайшее время производить максимально заявленный в лицензии объем, пишет «Коммерсантъ».

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