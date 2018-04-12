Фермерский омбудсмен Легкодух провел личный прием

Аграрные вопросы 12 апреля обсудили на приеме у полномочного представителя главы Кубани по делам фермеров Вячеслава Легкодуха. Разбирали юридические нюансы, вместе решали, как вернуть землю в непростых ситуациях.

«Управление сельского хозяйства поддерживает. Я им благодарна. Я приезжала сюда с бумагами, они читали, советовали мне, как лучше поступить и даже на суд приходили», — рассказала фермер из Тимашевского района Татьяна Бондаренко.

Чуть сложнее ситуация у аграриев из Кавказского района. Они не смогли получить землю из-за ошибки в кадастровых документах. Полномочный представитель предложил провести общее собрание фермеров, чтобы действовать в рамках решения суда.

«Это все возможно, и это четко прописано в законе. Можно провести собрание по уточнению размера земельной доли. Если есть решение суда на руках, мы будем основываться на этой проведенной судебной экспертизе, которая решением суда узаконена, это легитимное решение», — пояснил представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух.

Подняли вопрос о получении грантов на развитие ферм. Аграрии из Каневского района не получили деньги и пришли на прием, чтобы узнать причину. Бизнес-план не выдержал оценки по нескольким показателям. Вячеслав Легкодух проконсультировал фермеров и указал на ошибки.

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