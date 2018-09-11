Фермеру из Новопокровского района грозит уголовная ответственность за хищение электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети») при проведении рейдовых мероприятий выявили крупный факт хищения электроэнергии в крестьянско-фермерском хозяйстве станицы Новопокровской. Потребитель нанес «Кубаньэнерго» ущерб в размере 5,6 млн рублей.

В ходе мероприятий по проверке схем учета потребителей (юридических лиц) с разрешенной мощностью свыше 200 кВт сотрудники Тихорецкого филиала «Кубаньэнерго» выявили крупный факт безучетного потребления электроэнергии в крестьянско-фермерском хозяйстве. Энергетики обнаружили вмешательство в работу узла учета путем изменения схемы включения. В двух подходящих к счетчику проводах были установлены специальные разъемы, которые позволяли существенно снижать объемы потребления электрической энергии. Таким образом, потребитель длительное время безучетно потреблял поставляемую ему электроэнергию и нанес ущерб «Кубаньэнерго» в размере 5,6 млн рублей.

В настоящее время ведется работа по взысканию данного ущерба через суд. Прошло первое заседание, по итогам которого суд принял решение в пользу энергетиков.

Кроме этого, «Кубаньэнерго» подало заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности потребителя в связи с тем, что компании причинен ущерб в особо крупном размере.

«Электричество — это товар. А любой товар необходимо оплачивать. Однако находятся граждане, которые пренебрегают общепринятыми правилами и используют электроэнергию незаконно. Этим они наносят материальный ущерб сетевой компании, осложняют финансирование работ по модернизации оборудования и развитию электросетевого комплекса. За незаконное пользование электроэнергией действующее законодательство РФ предусматривает серьезную ответственность. Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета не только негативно влияют на качество электроснабжения, но и представляют собой прямую угрозу жизни и здоровью людей», — обратился к потребителям электроэнергии директор Тихорецкого филиала «Кубаньэнерго» Валерий Гондарь.

«Кубаньэнерго» в очередной раз напоминает об административной ответственности за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Самовольное подключение к электрическим сетям, а также безучетное использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем несанкционированного потребления электроэнергии, сообщайте о подобных фактах по единому телефону горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52, звонок по России бесплатный. Анонимность гарантируется.

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