Фермеры Кубани смогут контролировать норму внесения удобрений на поля

Инновационные решения, которые помогут аграриям края собирать большой урожай и при этом сокращать расходы, представили на выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре. Компания TeeJet Technologies презентовала на своем стенде комплексные решения для опрыскивателей.

Гостям показали все, начиная от малых, но важных компонентов — распылителей и заканчивая высокотехнологичными электронными системами. Подходят они как для отечественных, так и для иностранных сельхозмашин. С помощью компьютера фермеры могут контролировать работу техники, норму внесения удобрений и пестицидов. Оборудование имеет интерфейс на русском языке и работает с высокой точностью, что позволяет индивидуально подобрать настройки и повысить эффективность в любых условиях. Как отмечают представители компании, такая оптимизация позволит сэкономить как крупным хозяйствам, так и небольшим фермам.

«Краснодарский край очень интересен, так как все ноу-хау, все новые продукты покупаются здесь и внедряются непосредственно в хозяйства. Наше новое решение называется «Дайна-джет». Эта система позволяет дифференцировано вносить химические препараты и точно контролировать тип капли, тип нормы, экономить топливные, химические, человеческие ресурсы», — рассказал региональный представитель TeeJet Technologies Виталий Вернигоров.

Компания работает с 40-х годов прошлого века, с того момента, как на рынке появились первые средства для защиты урожая. В этом году она отметила свое 80-летие. Сегодня она является ведущим мировым производителем оборудования для аграрной сферы. Офис компании есть и в Краснодаре. Получить подробную информацию можно на официальном сайте.

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