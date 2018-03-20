Фермеры Кубани в 2018 году планируют перевыполнить нормы по выращиванию овощей

Об этом рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Теплицы на Кубани занимают свыше 200 га. В них круглый год выращивают больше 100 тыс. т овощей.

«Они позволяют нам обеспечить порядка 19 кг овощей на одного жителя Краснодарского края. По медицинской норме каждому человеку положено порядка 13 кг. То есть мы более чем на 100% обеспечиваем жителей края свежими овощами», — сказал начальник отдела овощеводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Андрей Рязанов.

Кубанские овощи отправляют не только на прилавки краевых магазинов и ярмарок, но и по всей России. Сейчас фермерам, которые решили заниматься выращиванием тепличных овощей, государство предоставляет поддержку и возвращает часть затрат на возведение комплексов.

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